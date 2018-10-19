Подлинные работы Марка Шагала смогут увидеть все желающие на выставке «Арт-Краснодар»

СЕГОДНЯ 17:12 2018-10-19T17:12:59+03:00

На выставке представят сразу три серии картин художника «Мертвые души», «Et sur la terre» и «Библия», автор фото: Ю.А.Вологодский

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Масштабный проект станет единым центром творчества и вдохновения, собрав под одной крышей самые разнообразные предметы искусства: живопись, графику, скульптуру, иконопись, художественную фотографию, гобелены, вышивку, керамику, витражи, изделия из бересты, сувениры, авторскую игрушку и многое другое.

Главной премьерой проекта станут подлинные работы всемирно известного художника Марка Шагала. Картины этого яркого представителя авангарда можно рассматривать часами, находя в его шедеврах всё новые и новые детали. Краснодарцам же придётся умножить это время на три, ведь именно столько серий подлинных работ Марка Шагала представят на выставке: «Мертвые души», «Et sur la terre» и «Библия».

Гости «Арт-Краснодара» увидят работы выдающихся современных художников, таких как: Наталья Тур, Дмитрий Козлов, Сергей Потапов, Дмитрий Балахонов, Виталий Ниточкин, Ольга Курзанова, Кира Саргон, Константин Канский и многих других. Также на выставке будут представлены Галерея Кустановича, М-Галерея, Студия Сергея Никитина.

Все желающие смогут с головой окунуться в интересную и насыщенную событиями жизнь знаменитого художника, посетив специальную интерактивную экспозицию «Жизнь и творчество великого Марка Шагала».

С 20 по 28 октября, на радость гостям, будет представлена насыщенная программа мероприятий. Посетители смогут принять участие в увлекательных мастер-классах для взрослых и детей, впечатляющих презентациях художников, а также в концертах и выступлениях творческих коллективов, литературных чтениях и театрализованных представлениях.

Для посетителей выставка «Арт-Краснодар» откроет свои двери 20 октября, и будет работать до 28 октября в ВЦ «Кубань Экспоцентр» (г.Краснодар, ул. Зиповская,5, павильон №3)

Стоимость билетов от 200 до 400 рублей, подробнее: https://art-krasnodar.ru/