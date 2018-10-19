2018-10-19T18:15:32+03:00
Происшествия

Частный дом тушили в Краснодаре

Пострадавших в результате ЧП нет
Юлия ДУБИНА
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Частный дом тушили в КраснодареЧастный дом тушили в КраснодареФото: Юлия ДУБИНА
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Сегодня днем в поселке Березовый, который расположен на Ейском шоссе загорелся частный дом. Вызов на пульт диспетчера «01» поступил от очевидцев. На часах было 15:28, спустя 15 минут пожарные расчеты уже были на месте.

- Локализацию передали в 15:51. В тушении задействовано 8 человек и 2 единицы техники, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю .

По предварительным данным в результате пожара никто не пострадал. А вот дом и гараж стоящий неподалеку получили значительные повреждения.

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