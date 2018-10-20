Краснодар может получить финансирование на инфраструктурные проекты от Нового банка развития БРИКС

СЕГОДНЯ 08:29 2018-10-20T08:29:58+03:00

Об этом стало известно на форуме «Дело за малым»

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Глава кубанской столицы и представитель Нового банка развития БРИКС Чарли Тиан обсудили наработки в области инфраструктуры, энергетики и ЖКХ.

По словам мэра города Евгения Первышова, есть несколько важных инфраструктурных проектов, которые требуют финансирования. Это и берегоукрепление реки Кубань, и строительство медицинского кластера, и новых питающих центров.

- Будет огромным плюсом для города, если наши проекты сможем реализовывать с помощью международных финансовых структур, таких как Новый банк развития при гарантиях и поддержке Министерства финансов, — сказал Евгений Первышов.

Стоит сказать, что банк БРИКС финансирует строительство двух малых гидроэлектростанций в Карелии, строительство онкоцентра в Тюмени.

В блиджайшее время Краснодар представит в Минфин первоначальную краткую информацию по каждому из предлагаемых городом проектов с объемом финансирования и сроками окупаемости.

- Далее эти сведения передадут для дальнейшего рассмотрения как правительственными структурами, так и международным банком, - добавили в администрации города.