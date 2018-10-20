2018-10-20T16:16:20+03:00
Общество

На Кубани разработают единый порядок работы по борьбе с самостроями

В Краснодарском крае числятся 1716 незаконных объектов
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: admkrai.ruФото: admkrai.ru
Изменить размер текста:

В регионе продолжают бороться с самостроями. На сегодня в крае числятся 1716 незаконных объектов, из них в Сочи - 1140. Демонтировать здания необходимо самим застройщикам. За неисполнение решения суда им грозят денежные штрафы.

Этим летом в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения. Если раньше проверка объектов проводилась только после экспертизы проектной документации, то сейчас Госстройнадзор может проводить работу на основании обращения муниципалитета.

Сейчас в администрации разрабатывают единый порядок работы по борьбе с самостроями.

- Это такой свод действий, который будет регламентировать взаимоотношения территорий с органами государственного строительного надзора, - пояснил заместитель главы региона Андрей Алексеенко. - До конца 2018 года общий и универсальный для всех порядок взаимодействия будет разработан, принят и направлен во все муниципалитеты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре снова начали строительство коллектора на улице Петра Метальникова
В Краснодаре потушили пожар в малярном цехе на Ростовском шоссе
В Горячем Ключе начался туристский слет «Золотая осень»
В Краснодарском драмтеатре назначили нового главного режиссера
В Тимашевске водитель сбил на «зебре» коляску с малышом
В Краснодаре на улице Дальней с 20 октября запретят стоянку машин
В Краснодаре Городской сад отметит 170-летие
Спасательные работы в районе падения Л-39 на Кубани возобновили
В Сочи проводница, выкинувшая на перрон пассажирку, оштрафована на 100 рублей
В Тихорецком районе погиб подросток, упавший с моста на железную дорогу
Краснодар может получить финансирование на инфраструктурные проекты от Нового банка развития БРИКС
В Краснодаре отец и сын сели за решетку за убийство родственника
Частный дом тушили в Краснодаре
Подлинные работы Марка Шагала смогут увидеть все желающие на выставке «Арт-Краснодар»
На Кубани пятый день ищут туриста