На Кубани разработают единый порядок работы по борьбе с самостроями

СЕГОДНЯ 16:16 2018-10-20T16:16:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В регионе продолжают бороться с самостроями. На сегодня в крае числятся 1716 незаконных объектов, из них в Сочи - 1140. Демонтировать здания необходимо самим застройщикам. За неисполнение решения суда им грозят денежные штрафы.

Этим летом в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения. Если раньше проверка объектов проводилась только после экспертизы проектной документации, то сейчас Госстройнадзор может проводить работу на основании обращения муниципалитета.

Сейчас в администрации разрабатывают единый порядок работы по борьбе с самостроями.

- Это такой свод действий, который будет регламентировать взаимоотношения территорий с органами государственного строительного надзора, - пояснил заместитель главы региона Андрей Алексеенко. - До конца 2018 года общий и универсальный для всех порядок взаимодействия будет разработан, принят и направлен во все муниципалитеты.