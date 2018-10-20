Для краснодарцев проведут бесплатную пешеходную экскурсию
Жители кубанской столицы смогут больше узнать об истории главной улицы города. 15 ноября Туристско-информационный центр Краснодара устраивает пешеходную экскурсию. Горожане познакомятся с главными достопримечательностями улицы Красной.
- Все желающие смогут увидеть памятники и городские скульптуры, посвященные основанию кубанской столицы, оценить дореволюционную архитектуру, фонтаны, уютные парки, которые украшают город, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» директор Туристско-информационного центра Марина Шарапова.
Пешеходная экскурсия начнется в 10:00 с посещения Войскового собора Александра Невского. Завершающим маршрутом пешей прогулки по Красной станет сквер имени Жукова.
- Программа рассчитана на 1,5 часа, - добавляет Марина Шарапова.
Записаться на бесплатную экскурсию можно по телефону: 8 (861) 218-97-77.
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