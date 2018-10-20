2018-10-20T17:17:00+03:00
Общество

В Краснодаре снова начали строительство коллектора на улице Петра Метальникова

Работы идут на трех участках
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Музыкальном микрорайоне краевого центра возобновили строительство ливневого коллектора. Он необходим для отведения воды с территории улиц им. Петра Метальникова, Московской, Российской, Уссурийской, Восточно-Кругликовской, которые часто подтапливает во время сильного дождя.

Сейчас работа кипит на насосной станции, камере гашения и водоотводном канале от улицы Ростовское Шоссе до Дзержинского. Их достройка позволит частично запустить систему водоотведения северной и северо-восточной части города.

- Работы, как и планировали, ведутся сразу на нескольких участках параллельно, - сказал мэр города Евгений Первышов. - В дальнейшем все они будут соединены с уже построенными инфраструктурными сетями. Прямо сейчас водоотведение еще не работает.

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