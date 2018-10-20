В Сочи проводница, выкинувшая на перрон пассажирку, оштрафована на 100 рублей
Инцидент случился в сентябре 2018 года. Врачи сочинской горбольницы №4 сообщили в транспортную полицию о поступившей пациентке с ушибом мягких тканей головы.
Как выяснилось, женщина родом из Татарстана. Она ехала в поезде из Саратова в Адлер.
По словам проводника поезда, пассажирка решила не дожидаться, когда состав остановиться, вышла, оступилась и упала на перрон.
Правоохранители провели проверку. Оказалось, что проводник вагона при начале движения со станции не закрыла дверь вагона. Женщина на ходу высадила пассажирку, которая не вышла на своей станции.
- Проводнику вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 11.17 КоАП РФ «Высадка граждан на ходу поезда», - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Женщину признали виновной и оштрафовали на 100 рублей.
Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»