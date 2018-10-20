В Тихорецком районе погиб подросток, упавший с моста на железную дорогу

СЕГОДНЯ 08:57 2018-10-20T08:58:01+03:00

Юноша оступился, когда гулял с друзьями

Изменить размер текста: A A

Трагедия случилась в поселке Западном Тихорецкого района. На железнодорожных путях обнаружено тело 14-летнего подростка.

Как удалось выяснить следователь, погибший юноша гулял вместе со своими друзьями по недостроенному автомобильному мосту на окраине города. Путепровод проходит над ж/д путями.

Со слов знакомого, который находился с погибшим, парень оступился и сорвался с моста вниз. Друзья вызвали скорую, но спасти школьника не удалось.

- Сейчас следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного СУТ СК России.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре под колесами пассажирского поезда погиб мужчина.