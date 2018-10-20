В Майкопе на парковке у магазинов расстреляли мужчину
Инцидент случился накануне в обед на улице Хакурате в Майкопе. На парковке одного из магазинов началась стрельба.
Как выяснилось, конфликт произошел между 42-летним представителем владельца торговой точки и 44-летним работником. Уладить вопрос мирно мужчины не смогли.
- По предварительным данным, владелец тороговой точки достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в работника, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МВД по Адыгее.
Мужчина выжил. Известно, что 44-летнего майкопчанина госпитализировали в Адыгейскую республиканскую клиническую больницу. А управляющего магазина задержали. Сейчас с ним работают правоохранители. Причины конфликта в полиции пока не афишируют.
- Обстоятельства произошедшего выясняются, - добавляют в МВД по Адыгее.
Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»