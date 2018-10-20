2018-10-20T18:52:07+03:00
Происшествия

В Майкопе на парковке у магазинов расстреляли мужчину

Пострадавшего госпитализировали
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Обстоятельства произошедшего выясняются.Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Инцидент случился накануне в обед на улице Хакурате в Майкопе. На парковке одного из магазинов началась стрельба.

Как выяснилось, конфликт произошел между 42-летним представителем владельца торговой точки и 44-летним работником. Уладить вопрос мирно мужчины не смогли.

- По предварительным данным, владелец тороговой точки достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в работника, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МВД по Адыгее.

Мужчина выжил. Известно, что 44-летнего майкопчанина госпитализировали в Адыгейскую республиканскую клиническую больницу. А управляющего магазина задержали. Сейчас с ним работают правоохранители. Причины конфликта в полиции пока не афишируют.

- Обстоятельства произошедшего выясняются, - добавляют в МВД по Адыгее.

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