В Краснодаре на улице Дальней с 20 октября запретят стоянку машин

СЕГОДНЯ 11:51 2018-10-20T11:51:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В краевом центре на проезжей части улицы Дальней изменят организацию дорожного движения. На участке от Тургенева до Гаражной с 20 октября запретят стоянку машин.

- Это связано с тем, что на улице Дальней значительно выросла интенсивность автомобильного движения, - объясняет директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. - Чтобы избежать пробок и свести к минимуму неудобства для водителей, на участке установят дорожные знаки, которые запрещают остановку и стоянку.

Напомним, в Краснодаре также запретят остановку и стоянку автомобилей в районе нового авторынка. Дорожные знаки установят на участке улицы Заводской между Бородинской и Кубанонабережной.

Автолюбителей просят быть внимательными.