Спасательные работы в районе падения Л-39 на Кубани возобновили

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-20T10:10:03+03:00

Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет и был без боекомплекта. Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

По данным Минобороны, пилоты пока не обнаружены

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20 октября в 07:00 возобновилась поисковая операция в районе падения Л-39 в Азовском море. Ранее ее приостановили из-за наступления темноты.

На месте работают военные водолазы, пилотов ищут и с воздуха при помощи вертолета. Всего задействовано более 200 человек.

Напомним, учебный самолет Л-39 упал в Азовское море 18 октября около 17:00 при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе станицы Должанской Краснодарского края. На борту находились два пилота.

Высота полета была небольшой. Обломки воздушного судна нашли в полутора километрах от берега. На месте крушения обнаружили купол парашюта, на подвесной системе летчиков не было.

По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность воздушного судна.