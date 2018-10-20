Спасательные работы в районе падения Л-39 на Кубани возобновили
20 октября в 07:00 возобновилась поисковая операция в районе падения Л-39 в Азовском море. Ранее ее приостановили из-за наступления темноты.
На месте работают военные водолазы, пилотов ищут и с воздуха при помощи вертолета. Всего задействовано более 200 человек.
Напомним, учебный самолет Л-39 упал в Азовское море 18 октября около 17:00 при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе станицы Должанской Краснодарского края. На борту находились два пилота.
Высота полета была небольшой. Обломки воздушного судна нашли в полутора километрах от берега. На месте крушения обнаружили купол парашюта, на подвесной системе летчиков не было.
По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность воздушного судна.