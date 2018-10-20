В Тимашевске водитель сбил на «зебре» коляску с малышом

СЕГОДНЯ 12:45 2018-10-20T12:45:36+03:00

В результате ДТП ребенка госпитализировали в местную ЦРБ

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Происшествие случилось в поселке Индустриальном Тимашевска. На улице Рабочей напротив дома № 77 по «зебре» дорогу переходила 22-летняя девушка, которая катила детскую коляску с двухлетней дочкой.

В этот момент их сбила «девятка», за рулем которой находился 35-летней местный житель. Мужчина, по предварительным данным, не успел затормозить.

- В результате ДТП пострадал двухлетний ребенок. С травмами различной тяжести девочку доставили в ЦРБ Тимашевска, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» врио начальника ГИБДД Отдела МВД России по Тимашевскому району Виктор Швыдков. - Она находится в травматологическом отделении.

Сейчас правоохранители проводят проверку. Выясняются обстоятельства произошедшего.