В Тимашевске водитель сбил на «зебре» коляску с малышом
Происшествие случилось в поселке Индустриальном Тимашевска. На улице Рабочей напротив дома № 77 по «зебре» дорогу переходила 22-летняя девушка, которая катила детскую коляску с двухлетней дочкой.
В этот момент их сбила «девятка», за рулем которой находился 35-летней местный житель. Мужчина, по предварительным данным, не успел затормозить.
- В результате ДТП пострадал двухлетний ребенок. С травмами различной тяжести девочку доставили в ЦРБ Тимашевска, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» врио начальника ГИБДД Отдела МВД России по Тимашевскому району Виктор Швыдков. - Она находится в травматологическом отделении.
Сейчас правоохранители проводят проверку. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»