2018-10-20T12:45:36+03:00
Происшествия

В Тимашевске водитель сбил на «зебре» коляску с малышом

В результате ДТП ребенка госпитализировали в местную ЦРБ
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Обстоятельства аварии выясняют автоинспекторы.Обстоятельства аварии выясняют автоинспекторы.
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Происшествие случилось в поселке Индустриальном Тимашевска. На улице Рабочей напротив дома № 77 по «зебре» дорогу переходила 22-летняя девушка, которая катила детскую коляску с двухлетней дочкой.

В этот момент их сбила «девятка», за рулем которой находился 35-летней местный житель. Мужчина, по предварительным данным, не успел затормозить.

- В результате ДТП пострадал двухлетний ребенок. С травмами различной тяжести девочку доставили в ЦРБ Тимашевска, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» врио начальника ГИБДД Отдела МВД России по Тимашевскому району Виктор Швыдков. - Она находится в травматологическом отделении.

Сейчас правоохранители проводят проверку. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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