В Краснодарском драмтеатре назначили нового главного режиссера
Краснодарский театр драмы сменил главного режиссера. Должность получил 40-летний актер Константин Демидов.
- Он знаком краснодарским театралам по спектаклям в Молодежном театре, где он поставил «Событие» по Набокову и «Гедду Габлер» по Ибсену, - рассказывают «КП» - Кубань» в пресс-службе театра.
Напомним, ранее главным режиссером был Радион Букаев. Сейчас он возглавляет труппу Театра защитника Отечества, созданного в Краснодаре на базе Дома офицеров.
СПРАВКА «КП»
Константин Демидов окончил рязанский филиал Московского госуниверситета культуры и искусств, Российскую академию театрального искусства (ГИТИС), Театральный институт имени Щукина (режиссерский факультет).
В фильмографии Демидова около 50 художественных фильмов и сериалов.
Константин Демидов - член гильдии режиссеров России и победителем конкурса Союза театральных деятелей России «Театральный разъезд».
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