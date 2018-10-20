В Краснодаре потушили пожар в малярном цехе на Ростовском шоссе

СЕГОДНЯ 14:57 2018-10-20T14:58:41+03:00

Пострадавших в ЧП нет

Изменить размер текста: A A

В обед в субботу, 20 октября, загорелось техническое помещение на Ростовском шоссе в Краснодаре.

Заявка о пожаре поступила спасателям в 13:59. Спустя 10 минут на место ЧП прибыли первые подразделения. Как выяснилось, огонь охватил 50 квадратных метров площади.

- В 14:17 пожар был локализован, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В 14:23 огонь полностью потушили.

В тушении задействовали 14 человек и четыре единицы техники.

- В результате пожара погибших и пострадавших нет, - добавляют в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Что стало причиной возгорания, сейчас выясняют специалисты.