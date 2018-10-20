2018-10-20T14:58:41+03:00
Происшествия

В Краснодаре потушили пожар в малярном цехе на Ростовском шоссе

Пострадавших в ЧП нет
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: t.me/typodarФото: t.me/typodar
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В обед в субботу, 20 октября, загорелось техническое помещение на Ростовском шоссе в Краснодаре.

Заявка о пожаре поступила спасателям в 13:59. Спустя 10 минут на место ЧП прибыли первые подразделения. Как выяснилось, огонь охватил 50 квадратных метров площади.

- В 14:17 пожар был локализован, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В 14:23 огонь полностью потушили.

В тушении задействовали 14 человек и четыре единицы техники.

- В результате пожара погибших и пострадавших нет, - добавляют в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Что стало причиной возгорания, сейчас выясняют специалисты.

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