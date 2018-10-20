Гандбольная «Кубань» в кубке Европы обыграла команду из Беларуси

СЕГОДНЯ 17:40 2018-10-20T17:41:05+03:00

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В субботу, 20 октября, гандбольная «Кубань» открыла очередной международный сезон. На домашней площадке команда встретилась с «БНТУ-БелАЗ» в рамках Кубка ЕГФ.

- В первом матче победили - игра закончилась со счетом 29:22. Но не расслабляемся! - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе гандбольного клуба «Кубань».

Напомним, в кубанской столице подопечные Евгения Трефилова проведут с действующими чемпионками Белоруссии еще одну игру.

- Поединок пройдет на площадке дворца спорта «Олимп» 21 октября в 16:00, - добавляют в пресс-службе гандбольного клуба «Кубань».

Кстати, краснодарская команда не только пополнилась новыми игроками, но и представила новую форму. На ней, как и раньше, снова красуется логотип «Комсомольской правды». Наша фирменная птица «поселилась» на шортах девушек.