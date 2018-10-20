2018-10-20T19:49:46+03:00
Происшествия

Boeing, летевший из Сочи в Якутск, вынужденно приземлился в Сыктывкаре

Один из пассажиров почувствовал недомогание
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Пассажира передали медикам.Пассажира передали медикам.
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Пассажирский авиалайнер летел по маршруту Сочи-Москва-Якутск. На борту Boeing 737 находилось 142 человека.

Во время полета одному из пассажиров стало плохо. Он сообщил об этом стюардессе, которая тут же передала информацию командиру воздушного судна.

- Командир экипажа принял решение экстренно посадить самолет, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе авиакомпании. - Boeing 737 успешно приземлился в аэропорту Сыктывкара.

На аэровокзале пассажира уже ждала бригада скорой помощи.

- Сразу после того, как мужчину передали врачам, авиалайнер продолжил полет по намеченному ранее маршруту, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе авиакомпании.

Ранее сообщалось, что в Сочи экстренно сел Boeing, на борту которого умер британец. На подлете к курорту командир лайнера доложил о сердечном приступе у пожилого мужчины. Самолет благополучно приземлился, однако поднявшиеся на борт медики помочь пассажиру не успели - смерть наступила еще до приземления.

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