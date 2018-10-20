2018-10-20T19:32:45+03:00
Происшествия

На Кубани задержанный мужчина пытался проглотить пакетик с наркотиками

Ему грозит до трех лет тюрьмы
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Сейчас ведется следствие.Сейчас ведется следствие.
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В Приморско-Ахтарском районе полицейские остановили подозрительного мужчину.

- Во время досмотра в кармане у него обнаружили полиэтиленовый сверток с белым вещество, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом главке. - Экспертиза установила, что в пакете наркотик - производный N-метилэфедрон, общей массой 0,39 граммов.

Как выяснилось, мужчина ранее неоднократно судим. Полицейским задержанный объяснил, что наркотики приобрел через Интернет и забрал «заказ» в одной из закладок в Краснодаре.

Во время оформления материалов задержанный пытался проглотить пакет с веществом, чтобы избавиться от улик. Но полицейские его успели остановить.

- На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств», - добавляют в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

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