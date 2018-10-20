2018-10-20T20:04:28+03:00
Спорт

«Локомотив-Кубань» дома разгромил латвийский ВЭФ

Итог матча - 92:63
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: vk.com/lokobasketФото: vk.com/lokobasket
Изменить размер текста:

В субботу, 20 октября, ПБК «Локомотив-Кубань» встретился с рижским ВЭФ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра прошла на домашней площадке в краснодарском «Баскет-Холле».

Самым результативным игроком на площадке стал Виталий Фридзон, он принес «красно-зеленым» 18 очков и 3 перехвата.

- Встреча завершилась со счетом 92:63. «Локо» выдал одну из лучших четвертей сезона по результативности и качеству игры – 30 очков дались без каких-либо сверхусилий, - говорят в пресс-службе клуба.

После игры красно-зеленые поднялись на третью строчку турнирной таблицы чемпионата.

- В следующем матче краснодарцы в субботу, 27 октября, сыграют в гостях против «Нижнего Новгорода», - сообщают в пресс-службе ПБК «Локомотив-Кубань».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани задержанный мужчина пытался проглотить пакетик с наркотиками
В Майкопе на парковке у магазинов расстреляли мужчину
Boeing, летевший из Сочи в Якутск, вынужденно приземлился в Сыктывкаре
Гандбольная «Кубань» в кубке Европы обыграла команду из Беларуси
В Краснодаре снова начали строительство коллектора на улице Петра Метальникова
На Кубани разработают единый порядок работы по борьбе с самостроями
В Краснодаре потушили пожар в малярном цехе на Ростовском шоссе
В Горячем Ключе начался туристский слет «Золотая осень»
В Краснодарском драмтеатре назначили нового главного режиссера
В Тимашевске водитель сбил на «зебре» коляску с малышом
В Краснодаре на улице Дальней с 20 октября запретят стоянку машин
В Краснодаре Городской сад отметит 170-летие
Спасательные работы в районе падения Л-39 на Кубани возобновили
В Сочи проводница, выкинувшая на перрон пассажирку, оштрафована на 100 рублей
В Тихорецком районе погиб подросток, упавший с моста на железную дорогу
Краснодар может получить финансирование на инфраструктурные проекты от Нового банка развития БРИКС
В Краснодаре отец и сын сели за решетку за убийство родственника
Частный дом тушили в Краснодаре
Подлинные работы Марка Шагала смогут увидеть все желающие на выставке «Арт-Краснодар»
На Кубани пятый день ищут туриста