«Локомотив-Кубань» дома разгромил латвийский ВЭФ

СЕГОДНЯ 20:02 2018-10-20T20:04:28+03:00

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В субботу, 20 октября, ПБК «Локомотив-Кубань» встретился с рижским ВЭФ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра прошла на домашней площадке в краснодарском «Баскет-Холле».

Самым результативным игроком на площадке стал Виталий Фридзон, он принес «красно-зеленым» 18 очков и 3 перехвата.

- Встреча завершилась со счетом 92:63. «Локо» выдал одну из лучших четвертей сезона по результативности и качеству игры – 30 очков дались без каких-либо сверхусилий, - говорят в пресс-службе клуба.

После игры красно-зеленые поднялись на третью строчку турнирной таблицы чемпионата.

- В следующем матче краснодарцы в субботу, 27 октября, сыграют в гостях против «Нижнего Новгорода», - сообщают в пресс-службе ПБК «Локомотив-Кубань».