2018-10-21T08:46:55+03:00
Общество

В Краснодаре открылся полуфинал конкурса «ТЭФИ-регион»

Кубанские телевизионщики представили свои лучшие программы
Варвара ДЫМ
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В Краснодаре открылся полуфинал телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион». В 17 раз на Кубани выберут лучшую спортивную программу, документальный фильм, программу для детей и многое другое – всего 20 номинаций.

Обычно конкурс проходил в Сочи, но в это году перебрался в Краснодар.

- Конкурс посвящен двум тематическим направлениям – «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевещание», - рассказала гендиректор Академии российского телевидения Этери Левиева. - В этом году заявок поступило более 600.

В Краснодаре «ТЭФИ-регион» пройдет до 23 октября. Для участников проведут мастер-классы и круглые столы. А уже имена финалистов, которые будут представлять Кубань на федеральном уровне, станут известны 22 октября.

Вручение же бронзовых статуэток «Орфей» пройдет с 24 по 27 ноября в Самаре.

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