2018-10-21T09:35:10+03:00
Спорт

ФК «Сочи» разгромил дома «Сибирь»

• Эта первая победа парней
Варвара ДЫМ
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Фото: ФК "Сочи"Фото: ФК "Сочи"
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В рамках 17-го тура первенства ФНЛ ФК «Сочи» впервые одержал победу – разгромил «Сибирь» из Новосибирска.

Игра закончилась ос счетом 4:1. В первой половине встречи сочинцы взяли лидерство, но мяч в ворота соперника так и не залетал. Зато во тором тайне игра пошла куда активнее – первыми ворота распечатали сибиряки. Но уже через десять минут ФК «Сочи» реализовал пенальти. Еще двадцать минут и в воротах «Сибири» оказалось еще два мяча. Четвертый мяч прилетел в ворота гостей в добавленные минуты. Итого – 4:1 в пользу сочинцев.

Теперь ФК «Сочи» с 24 очками находится на 7 месте. Уже 24 октября «Сочи» примет на домашнем поле курский «Авангард».

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