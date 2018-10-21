2018-10-21T10:49:01+03:00
Спорт

В Краснодаре встретили победителей Юношеских Олимпийских игр

Ребята вернулись с "золотом", "серебром" и "бронзой"
Варвара ДЫМ
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Анастасия Шамонова. Фото: пресс-служба МФКС КубаниАнастасия Шамонова. Фото: пресс-служба МФКС Кубани
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Рейсом SU-1112 в половину второго ночи в Краснодар прилетели участники Юношеских Олимпийских игр. Те ребята, которые представляли Краснодарский край на Играх в Буэнос-Айресе.

Встречали спортсменов первый замминистра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев, руководители краевых федераций и спортивных учреждений, представители органов власти муниципальных образований Краснодарского края.

На Юношеских Олимпийских играх кубанские спортсмены от 14 до 18 лет завоевали пять медалей: одну золотую, три серебряные и одну бронзовую.

-В сборной России было 94 спортсмена. Десятая часть – кубанские участники: баскетболисты Никита Ремизов и Хасан Кипкеев, легкоатлетки Олеся Солдатова и Виолетта Игнатьева, акробат Анатолий Сливков, каратист Роберт Авакимов, дзюдоист Абрек Нагучев, представители пляжного волейбола и гандбола Денис Шекунов и Анастасия Скрипка, а также Анастасия Шамонова в соревнованиях по боксу, - говорят в пресс-службе физической культуры и спорта Краснодарского края.

Первую медаль завоевал для российской сборной дзюдоист из Туапсе Абрек Нагучев. Он взял на соревнованиях «серебро». «Бронза» - у него же, только в командном турнире.

У легкоатлетки из Кавказского района Виолетты Игнатьевой – «серебро» в метании диска. Такая же медаль у баскетболиста из Краснодара Никиты Ремизова. Золотая медаль у боксерши Анастасии Шамоновой из Красноармейского района.

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