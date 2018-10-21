2018-10-21T12:41:41+03:00
Происшествия

В Курганинске маршрутка врезалась в такси: пострадали 7 пассажиров

Водитель легковушки не уступил дорогу
Варвара ДЫМ
Поделиться:
От удара маршрута перевернулась. Фото: ГУ МВД РФ по КраснодаруОт удара маршрута перевернулась. Фото: ГУ МВД РФ по Краснодару
Изменить размер текста:

Авария случилась сегодня, 21 октября, в 10:40 в центре Курганинска. На перекресте 28-летний водитель такси выезжал с второстепенной дороги и не уступил движущейся маршрутке.

В салоне Газели находились 10 пассажиров. От удара маршрутка перевернулась.

Фото: ГУ МВД РФ по Краснодару

Фото: ГУ МВД РФ по Краснодару

- В результате автоаварии водитель и семь пассажиров маршрутного такси доставлены в медицинское учреждение, для установления степени тяжести полученных травм. Водитель легкового автомобиля не пострадал, - сообщили «КП»-Кубань» в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

На месте аварии продолжают работать полицейские. Участок дороги перекрыли.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре встретили победителей Юношеских Олимпийских игр
ФК «Сочи» разгромил дома «Сибирь»
В Краснодаре открылся полуфинал конкурса «ТЭФИ-регион»
Для краснодарцев проведут бесплатную пешеходную экскурсию
«Локомотив-Кубань» дома разгромил латвийский ВЭФ
На Кубани задержанный мужчина пытался проглотить пакетик с наркотиками
В Майкопе на парковке у магазинов расстреляли мужчину
Boeing, летевший из Сочи в Якутск, вынужденно приземлился в Сыктывкаре
Гандбольная «Кубань» в кубке Европы обыграла команду из Беларуси
В Краснодаре снова начали строительство коллектора на улице Петра Метальникова
На Кубани разработают единый порядок работы по борьбе с самостроями
В Краснодаре потушили пожар в малярном цехе на Ростовском шоссе
В Горячем Ключе начался туристский слет «Золотая осень»
В Краснодарском драмтеатре назначили нового главного режиссера
В Тимашевске водитель сбил на «зебре» коляску с малышом
В Краснодаре на улице Дальней с 20 октября запретят стоянку машин
В Краснодаре Городской сад отметит 170-летие
Спасательные работы в районе падения Л-39 на Кубани возобновили
В Сочи проводница, выкинувшая на перрон пассажирку, оштрафована на 100 рублей
В Тихорецком районе погиб подросток, упавший с моста на железную дорогу
Краснодар может получить финансирование на инфраструктурные проекты от Нового банка развития БРИКС
В Краснодаре отец и сын сели за решетку за убийство родственника
Частный дом тушили в Краснодаре
Подлинные работы Марка Шагала смогут увидеть все желающие на выставке «Арт-Краснодар»
На Кубани пятый день ищут туриста