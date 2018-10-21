В Курганинске маршрутка врезалась в такси: пострадали 7 пассажиров

СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-21T12:41:41+03:00

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Авария случилась сегодня, 21 октября, в 10:40 в центре Курганинска. На перекресте 28-летний водитель такси выезжал с второстепенной дороги и не уступил движущейся маршрутке.

В салоне Газели находились 10 пассажиров. От удара маршрутка перевернулась.

Фото: ГУ МВД РФ по Краснодару

- В результате автоаварии водитель и семь пассажиров маршрутного такси доставлены в медицинское учреждение, для установления степени тяжести полученных травм. Водитель легкового автомобиля не пострадал, - сообщили «КП»-Кубань» в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

На месте аварии продолжают работать полицейские. Участок дороги перекрыли.