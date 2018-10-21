На главной улице Краснодара прошел показ мод

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-21T14:35:25+03:00

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В Краснодаре решили устроить показ од на главной улице города – Красной. А наряды демонстрировали не модели, а обычные девушки.

- На показе представили 15 ярких вещей в духе Африки, - говорят организаторы шоу. – ы хотели показать, что повседневная одежда может быть яркой, не скучной. А улица Красная в качестве площадки была выбрана для того, чтобы каждая девушка, проходя по ней, могла почувствовать себя моделью, которая дефилирует по подиуму и приковывает взгляды.

Кроме того, что зрители – прохожие, смогли побывать на показе мод соершенно бесплатно, так им еще предложили напитки и здоровую еду.

ФОТОРЕПОРТАЖ С ПОКАЗА