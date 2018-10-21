Крушение военного самолёта Л-39 в Краснодарском крае: по факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:46 2018-10-21T14:46:46+03:00

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Правоохранительные органы продолжают расследование авиакатастрофы в Ейске. Выполняя учебный полет, в Азовское море рухнул Л-39 с двумя пилотами на борту.

- Военное следственное управление СК России Южного военного округа возбудило уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним, - сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Тогда как само ведомство это ЧП не комментирует. Самолет рухнул 18 октября. Несколько дней спасатели искали летчиков. К 21 октября удалось найти фрагменты тел.

Когда радиосвязь с пилотами оборвалась, по маршруту Л-39 пошел вертолет КА-28. Летчик и доложил диспетчеру, что видит в море, в полутора километрах от берега, торчащий хвост самолета. Прибывший к месту катер спасателей обнаружил рядом купол парашюта, но на подвесной системе пилота не было.

Через какое-то время нашли около 50 обломков самолета. А в кабине пилота – останки одного из военных. По данным источников в правоохранительных органах, второго летчика от удара могло выбросить из кабины в заиленное море. Его тоже уже нашли.

Достали и «черный ящик», его передали в Москву для расшифровки.