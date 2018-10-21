В Сочи ожидаются гроза и сильный ветер
22 октября в Сочи прогнозируют ухудшение погода. Синоптики ждут сильный ливень с грозой.
- Прогнозируется и усиление ветра до 15 метров в секунду, - сообщили «КП»-Кубань» в гидрометцентре Краснодарского края. – Температура воздуха ночью 11-16 градусов, днем 18-23.
Все городские службы курорта уже переведены в режим повышенной готовности.
- Просим воздержаться от отдыха у воды и в горах, быть бдительными, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями, - говорят в службе спасения Сочи. - В случае ЧС звонить с мобильника по номеру 112.
В целом по краю также прогнозируется дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.
А вот уже 24 октября ветер усилится. В отдельных пунктах Кубани его порывы будут достигать 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью - 8-13 градусов, днем до 23 тепла.