В Апшеронском районе пройдет художественный флешмоб

СЕГОДНЯ 18:02 2018-10-21T18:02:23+03:00

Изменить размер текста: A A

29 октября на кордоне Кош в Апшеронском районе пройдет пленэр «Повесть леса». Это такой флэшмоб образовательного туризма.

- При помощи массовой акции мы намерены привлечь внимание общественности к проблеме нерационального использования леса, - рассказали в министерстве курортов Краснодарского края. – На этот флэшмоб ждем туристов, школьников, учащихся школ искусств.

Кстати, кроме масштабного пленэра в программе турслета запланированы мастер-классы по изобразительному искусству и фотографии. А еще дегустации чая и экскурсии по кордону Кош.

Приют Кош находится в 10 километрах от Апшеронска. Флэшмоб продет с 10:00 до 12:00. Попасть на него можно совершенно бесплатно. Только необходимо зять с собой краски и бумагу.