На Кубани впервые пройдет фестиваль причуд и выкрутасов

СЕГОДНЯ 19:26 2018-10-21T19:26:34+03:00

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27 октября в селе Львовское, что в Северском районе Кубани пройдет хуторская ярмарка-фестиваль. Называется она «Пороно-Покровские вытребеньки».

- Согласно «Словарю забытых слов», «вытребеньки» означает «причуды», «выкрутасы», - пояснили в министерстве курортов Краснодарского края. – Поэтому и сам фестиваль – это праздник причуд и выкрутасов.

Организаторы обещают, что на фестивале не будет ни навесов от дождя, ни кресел-качалок, ни изысканной упаковки. Кроме того, не будет и четкой программы. Ибо праздник делают не профессионалы.

- Пусть те, кто соберется на фестиваль, воспринимают его так, будто просто приехали в село в гости и случайно попали на ярмарку, - говорят организаторы праздника «Пороно-Покровские вытребеньки». – Тем не менее, у нас можно будет попробовать блюда кубанской кухни, приобрести местные продукты, послушать народные песни и пообщаться с местными жителями.