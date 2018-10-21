Гандбольная «Кубань» в ответной игре одолела «Белаз» в рамках кубка ЕГФ
Соперника в третьем раунде европейского состязания команда узнает уже скоро
Фото: ГК "Кубань"
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Ответная игра в рамках кубка Европы – «Белаз»-«Кубань» состоялась в Краснодаре. Так уж решили, чтобы не ездить в гости, вторую встречу, как и первую, провели в столице Кубани.
В субботу, 20 октября «Кубань» одержала победу со счетом 29:22. А в ответной игре краснодарские девушки тоже показали свое превоходство над соперницами. 21 октября встреча закончилась со счетом 20-25 в пользу «Кубани». Матч прошел в рамках кубка Европы.
- «Кубань» - в третьем раунде Кубка ЕГФ! Соперника узнаем 23 октября, - сообщили в гандбольной «Кубани».
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