Гандбольная «Кубань» в ответной игре одолела «Белаз» в рамках кубка ЕГФ

СЕГОДНЯ 18:40 2018-10-21T18:40:17+03:00

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Ответная игра в рамках кубка Европы – «Белаз»-«Кубань» состоялась в Краснодаре. Так уж решили, чтобы не ездить в гости, вторую встречу, как и первую, провели в столице Кубани.

В субботу, 20 октября «Кубань» одержала победу со счетом 29:22. А в ответной игре краснодарские девушки тоже показали свое превоходство над соперницами. 21 октября встреча закончилась со счетом 20-25 в пользу «Кубани». Матч прошел в рамках кубка Европы.

- «Кубань» - в третьем раунде Кубка ЕГФ! Соперника узнаем 23 октября, - сообщили в гандбольной «Кубани».

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