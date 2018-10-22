На Кубани девушка на Mercedes влетела в дерево, погибли четыре человека
Смертельная авария произошла 22 октября. Сообщение о ДТП поступило около часа ночи в дежурную часть ОМВД России по Гулькевичскому району.
По предварительным данным, на 19-м километре трассы «Гулькевичи – Новоукраинская – Шевченко» 25-летняя девушка за рулем Mercedes-Benz решила обогнать автомобиль. Не справившись с управлением и зацепив левую обочину, водитель съехала с дороги. Машину занесло и она врезалась в дерево.
Удар был такой силы, что иномарка превратилась в груду металла.
- В результате аварии погибли четыре человека - это водитель Mercedes-Benz и трое пассажиров, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Еще трое пассажиров с травмами были госпитализированы.
По факту ДТП проводится проверка. Автоинспекторы сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.