В Сочи женщина на иномарке врезалась в мотоцикл
Авария случилась в сочинском поселке Дагомыс.
По предварительным данным, 57-летняя ростовчанка за рулем Toyota Vitz ехала по дороге. Во время перестроения она не уступила дорогу мотоциклу Honda, которым управлял 39-летний сочинец, и столкнулась с ним. Стоит сказать мотоциклист пользовался преимуществом в движении.
- В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла и его несовершеннолетний пассажир, -сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи.
Обстоятельства аварии уточняют автоинспекторы.
Ранее сообщалось, что на Кубани девушка на Mercedes влетела в дерево. Удар был такой силы, что иномарка превратилась в груду металла. В результате аварии погибли четыре человека - это водитель Mercedes-Benz и трое пассажиров/
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