В Сочи женщина на иномарке врезалась в мотоцикл

СЕГОДНЯ 09:27 2018-10-22T09:27:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария случилась в сочинском поселке Дагомыс.

По предварительным данным, 57-летняя ростовчанка за рулем Toyota Vitz ехала по дороге. Во время перестроения она не уступила дорогу мотоциклу Honda, которым управлял 39-летний сочинец, и столкнулась с ним. Стоит сказать мотоциклист пользовался преимуществом в движении.

- В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла и его несовершеннолетний пассажир, -сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи.

Обстоятельства аварии уточняют автоинспекторы.

Ранее сообщалось, что на Кубани девушка на Mercedes влетела в дерево. Удар был такой силы, что иномарка превратилась в груду металла. В результате аварии погибли четыре человека - это водитель Mercedes-Benz и трое пассажиров/