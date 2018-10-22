2018-10-22T09:27:08+03:00
Происшествия

В Сочи женщина на иномарке врезалась в мотоцикл

Есть пострадавшие
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: отдела по пропаганде ОГИБДД УВД по СочиФото: отдела по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи
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Авария случилась в сочинском поселке Дагомыс.

По предварительным данным, 57-летняя ростовчанка за рулем Toyota Vitz ехала по дороге. Во время перестроения она не уступила дорогу мотоциклу Honda, которым управлял 39-летний сочинец, и столкнулась с ним. Стоит сказать мотоциклист пользовался преимуществом в движении.

- В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла и его несовершеннолетний пассажир, -сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи.

Обстоятельства аварии уточняют автоинспекторы.

Ранее сообщалось, что на Кубани девушка на Mercedes влетела в дерево. Удар был такой силы, что иномарка превратилась в груду металла. В результате аварии погибли четыре человека - это водитель Mercedes-Benz и трое пассажиров/

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