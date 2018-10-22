Между Сочи и Ижевском начнется круглогодичное прямое авиасообщение

СЕГОДНЯ 10:24 2018-10-22T10:24:17+03:00

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Сочи с Ижевском свяжет круглогодичное авиасообщение. Регулярные рейсы начнутся с 28 ноября.

Полеты планируются дважды в неделю. Стоимость билетов в одну сторону - 10 100 рублей.

- Жители республики при помощи новой маршрутной сети смогут гарантированно долететь до Сочи, минуя Москву, при этом сэкономить в пути более часа, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе правительства Удмуртии.

Стоит сказать, впервые после развала СССР, воздушное сообщение между этими городами станет круглогодичным.

Ранее сообщалось, что из Краснодара открылся новый рейс в Ереван. Рейсы будут выполняться три раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. Кроме того, открывается рейс из Сочи в Баку. Полеты будут выполняться по субботам.