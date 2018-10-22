В Тимашевском районе во время пробки водитель сломал челюсть другому автомобилисту

СЕГОДНЯ 12:24 2018-10-22T12:24:46+03:00

Ему грозит до трех лет тюрьмы

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Инцидент произошел на дороге Тимашевск - Приморско-Ахтарск. На трассе образовалась пробка, в которую попали несколько десятков водителей.

В какой-то момент между двумя автолюбителями возник конфликт. Когда перестало хватать слов, мужчины перешли к кулакам. В пылу драки один водитель сломал другому челюсть.

О случившемся правоохранителям сообщили врачи, когда в приемное отделение районной больницы попал мужчина. Медики диагностировали у него перелом нижней челюсти со смещением отломков.

- Полицейские опросили очевидцев, просмотрели записи камер видеонаблюдения и выяснили личность подозреваемого, - сообщают в пресс-службе ОМВД по Тимашевскому району.

Злоумышленником оказался 39-летний житель Гулькевичского района. Мужчина в содеянном признался и раскаялся. Однако теперь ему придется ответить перед законом.

За умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы.