2018-10-22T12:24:46+03:00
Происшествия

В Тимашевском районе во время пробки водитель сломал челюсть другому автомобилисту

Ему грозит до трех лет тюрьмы
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: Иван ВИСЛОВФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Инцидент произошел на дороге Тимашевск - Приморско-Ахтарск. На трассе образовалась пробка, в которую попали несколько десятков водителей.

В какой-то момент между двумя автолюбителями возник конфликт. Когда перестало хватать слов, мужчины перешли к кулакам. В пылу драки один водитель сломал другому челюсть.

О случившемся правоохранителям сообщили врачи, когда в приемное отделение районной больницы попал мужчина. Медики диагностировали у него перелом нижней челюсти со смещением отломков.

- Полицейские опросили очевидцев, просмотрели записи камер видеонаблюдения и выяснили личность подозреваемого, - сообщают в пресс-службе ОМВД по Тимашевскому району.

Злоумышленником оказался 39-летний житель Гулькевичского района. Мужчина в содеянном признался и раскаялся. Однако теперь ему придется ответить перед законом.

За умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» презентовал новый сервис
В Сочи 18-летнего парня осудят за попытку примкнуть к террористам
Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП в Гулькевичском районе
Долги КТТУ с начала 2018 года снизились в два раза
В Сочи потушили пожар в жилом коттедже
Компания ВТБ Страхование реализовала более 1 млн страховых медицинских полисов
Между Сочи и Ижевском начнется круглогодичное прямое авиасообщение
В Сочи женщина на иномарке врезалась в мотоцикл
На Кубани девушка на Mercedes влетела в дерево, погибли четыре человека
На Кубани впервые пройдет фестиваль причуд и выкрутасов
Гандбольная «Кубань» в ответной игре одолела «Белаз» в рамках кубка ЕГФ
В Апшеронском районе пройдет художественный флешмоб
В Сочи ожидаются гроза и сильный ветер
Крушение военного самолёта Л-39 в Краснодарском крае: по факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело
На главной улице Краснодара прошел показ мод
В Курганинске маршрутка врезалась в такси: пострадали 7 пассажиров
В Краснодаре встретили победителей Юношеских Олимпийских игр
ФК «Сочи» разгромил дома «Сибирь»
В Краснодаре открылся полуфинал конкурса «ТЭФИ-регион»
Для краснодарцев проведут бесплатную пешеходную экскурсию
«Локомотив-Кубань» дома разгромил латвийский ВЭФ