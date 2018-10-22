2018-10-22T12:39:35+03:00
Происшествия

В Сочи потушили пожар в жилом коттедже

Погибших и пострадавших в ЧП нет
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Что стало причиной пожара, предстоит выяснить специалистам.Что стало причиной пожара, предстоит выяснить специалистам.
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Происшествие случилось утром 22 октября в сочинском селе Прогресс на улице Юбилейной.

- На пульт диспетчера Сочинского пожарно-спасательного гарнизона информация о возгорании поступила в 07:52, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На месте ЧП стало ясно, что пламя захватило в свои владения около 100 квадратных метров кровли.

- В 08:40 пожар был локализован, а полностью огонь удалось потушить в 09:15, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - В ликвидации возгорания было задействовано шесть спасателей человек и две единицы техники.

Погибших и пострадавших в ЧП нет. Что стало причиной пожара, предстоит выяснить специалистам.

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