В Сочи потушили пожар в жилом коттедже
Происшествие случилось утром 22 октября в сочинском селе Прогресс на улице Юбилейной.
- На пульт диспетчера Сочинского пожарно-спасательного гарнизона информация о возгорании поступила в 07:52, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
На месте ЧП стало ясно, что пламя захватило в свои владения около 100 квадратных метров кровли.
- В 08:40 пожар был локализован, а полностью огонь удалось потушить в 09:15, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - В ликвидации возгорания было задействовано шесть спасателей человек и две единицы техники.
Погибших и пострадавших в ЧП нет. Что стало причиной пожара, предстоит выяснить специалистам.
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