В Сочи потушили пожар в жилом коттедже

СЕГОДНЯ 12:36 2018-10-22T12:39:35+03:00

Погибших и пострадавших в ЧП нет

Изменить размер текста: A A

Происшествие случилось утром 22 октября в сочинском селе Прогресс на улице Юбилейной.

- На пульт диспетчера Сочинского пожарно-спасательного гарнизона информация о возгорании поступила в 07:52, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На месте ЧП стало ясно, что пламя захватило в свои владения около 100 квадратных метров кровли.

- В 08:40 пожар был локализован, а полностью огонь удалось потушить в 09:15, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - В ликвидации возгорания было задействовано шесть спасателей человек и две единицы техники.

Погибших и пострадавших в ЧП нет. Что стало причиной пожара, предстоит выяснить специалистам.