2018-10-22T13:27:44+03:00
Общество

Долги КТТУ с начала 2018 года снизились в два раза

Наибольший вклад дал переход на оплату проезда по тарифу 26 рублей
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: МУП КТТУФото: МУП КТТУ
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Долги Трамвайно-троллейбусного управления Краснодара сократились в два раза. На сегодняшний день предприятие задолжает поставщикам и налоговым органам 242 миллона рублей. Хотя еще в январе 2018 года эта цифра была в два раза больше - 498 миллионов.

- Если сравнивать с пиком кризиса - когда кредиторка в августе 2017 года превышала 800 миллионов рублей и КТТУ было фактически на грани банкротства и остановки работы - удалось погасить 2/3 долгов, - говорит глава Краснодара Евгений Первышов. - Нужно сохранить динамику, чтобы уже в будущем году вывести баланс управления из минуса и работать без долгов.

По словам директора КТТУ Александра Грачева, погасить долги управление смогло благодаря работе по трем направлениям. Наибольший вклад дал переход на оплату проезда по тарифу 26 рублей.

- Параллельно на предприятии сократили неэффективные расходы, - объясняет Александр Грачев. - Третье направление, которое положительно сказалось на результатах работы, - оптимизация маршрутной сети общественного транспорта.

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