Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП в Гулькевичском районе

СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-22T13:30:19+03:00

В аварии погибли четыре человека

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На Кубани районе на 19 км автодороги «Гулькевичи-Новоукраинская-Шевченко» около 1 часа ночи произошла авария.

По предварительным данным, 25-летняя водитель автомобиля Mercedes-Benz, совершая обгон, не справилась с управлением. Женщина, зацепив левую обочину, допустила съезд с дороги и наезд на дерево.

В результате аварии четыре человека, водитель и три ее пассажира, погибли, еще трое были госпитализированы.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают причины случившегося.