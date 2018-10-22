Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП в Гулькевичском районе
В аварии погибли четыре человека
сотрудники полиции устанавливают причины случившегося
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На Кубани районе на 19 км автодороги «Гулькевичи-Новоукраинская-Шевченко» около 1 часа ночи произошла авария.
По предварительным данным, 25-летняя водитель автомобиля Mercedes-Benz, совершая обгон, не справилась с управлением. Женщина, зацепив левую обочину, допустила съезд с дороги и наезд на дерево.
В результате аварии четыре человека, водитель и три ее пассажира, погибли, еще трое были госпитализированы.
В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают причины случившегося.
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