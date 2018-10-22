2018-10-22T13:30:19+03:00
Происшествия

Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП в Гулькевичском районе

В аварии погибли четыре человека
Татьяна СМИРНОВА
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сотрудники полиции устанавливают причины случившегосясотрудники полиции устанавливают причины случившегося
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На Кубани районе на 19 км автодороги «Гулькевичи-Новоукраинская-Шевченко» около 1 часа ночи произошла авария.

По предварительным данным, 25-летняя водитель автомобиля Mercedes-Benz, совершая обгон, не справилась с управлением. Женщина, зацепив левую обочину, допустила съезд с дороги и наезд на дерево.

В результате аварии четыре человека, водитель и три ее пассажира, погибли, еще трое были госпитализированы.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают причины случившегося.

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