2018-10-22T14:02:50+03:00
Происшествия

В Сочи 18-летнего парня осудят за попытку примкнуть к террористам

Он приехал в село Веселое Сочи и собирался незаконно пересечь российско-абхазскую границу
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИНФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Сочи перед судом предстанет 18-летний парень, который пытался вступить в ИГИЛ, запрещенную в России группировку.

По версии следствия, молодой человек разрабатывал план, чтобы уехать в Сирию и примкнуть к террористам. Через интернет он подписался на новостные каналы, где собирал информацию о маршруте следования до Сирии. Также он узнал о необходимом списке вещей, прогнозе погоды и о возможных препятствиях, которые могут возникнуть.

- Он купил продукты, лекарства, средства личной гигиены, одежду, холодное оружие и выехал на попутках из Москвы в Краснодарский край, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. - 27 декабря 2017 года он прибыл в село Веселое Адлерского района и планировал перейти границу между Россией и Абхазией.

Вот только довести свой преступный умысел до конца ему не удалось. Парня задержали силовики.

- Уголовное дело возбудили на основе материалов, которые предоставило УФСБ по краю, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по региону.

Теперь судьбу 18-летнего парня будет решать суд.

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