2018-10-22T14:19:59+03:00
Общество

«Ростелеком» презентовал новый сервис

Компания представила мобильное приложение для удаленной идентификации в Единой биометрической системе
Вера МАКСИМОВА
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18 октября «Ростелеком» на форуме «Финополис» представил мобильное приложение для удаленной идентификации граждан – «Ключ Ростелеком». Через него пользователи будут подтверждать личность после выбора услуги в приложении банка. Первым сервис удаленной идентификации через мобильное приложение запустил Почта банк. Со временем к приложению подключатся остальные банки.

- Запуск мобильного приложения завершает создание базовой экосистемы доступа к цифровым услугам с использованием биометрии. Сегодня около 60% россиян пользуются смартфонами и получают услуги в электронном виде. Банки отвечают на запрос клиентов по «диджитализации» и создают новые финансовые сервисы и продукты. «Ключ Ростелеком» позволяет перевести в «цифру» процесс взаимодействия между клиентом и банком, например, открыть счет, получить кредит или положить деньги на депозит без личного посещения отделения, без очередей. Кроме того, система делает доступными услуги для людей с ограниченными возможностями и граждан в отдаленных регионах. Благодаря Единой биометрической системе сервисы банков стали доступны как «на ладони», с личного смартфона – в любое время и из любого места. Мы назвали приложение «Ключ Ростелеком», поскольку это действительно универсальный ключ к цифровым услугам, и даже больше – окно в мир новых цифровых возможностей, - отметил директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.

- Мы первыми среди российских банков внедрили в мобильном приложении удаленную идентификацию на базе Единой биометрической системы и доступ к услугам банка. Таким образом, теперь удаленно открыть счет или вклад и пользоваться другими банковскими услугами можно как через интернет-банк, так и через мобильное приложение «Почта Банк Онлайн». Каждый сможет сам выбрать наиболее удобный для него способ удаленной коммуникации с банком без визита в отделение. Уверена, что наряду с удаленной идентификацией через интернет, запуск сервиса в мобильном приложении даст новый импульс для развития всей системы и расширения географии банковских услуг, – говорит член правления, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова.

Приложение «Ключ Ростелеком» идентифицирует человека в ходе удаленного получения банковских услуг. После выбора услуги на сайте или в приложении банка пользователь автоматически переходит в «Ключ Ростелеком», авторизуется через Госуслуги и подтверждает личность с помощью биометрии. Для этого нужно произнести на камеру несколько цифр. Система сравнит биометрические данные – лицо и голос – с созданным ранее цифровым образом. Если данные совпадут, приложение выдает сообщение об успешной идентификации.

«Ключ Ростелеком» реализован с учетом требований регуляторов к безопасности биометрических персональных данных. Использование приложения упростит банкам встраивание биометрической идентификации и выполнение требований по информационной безопасности. Банки смогут минимизировать затраты на запуск удаленной идентификации.

В «Ключе Ростелеком» есть карта с отделениями банков, где можно сдать биометрию. Также в приложении подробно описано, как создать цифровой образ и пройти удаленную идентификации. В приложении реализован деморежим, там можно познакомиться с процессом биометрической идентификации, не открывая счет в банке. Воспользоваться деморежимом могут даже граждане, которые еще не создали свой цифровой образ.

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