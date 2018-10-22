2018-10-22T15:08:49+03:00
Происшествия

В Сочи задержан разыскиваемый за угрозу убийством мужчина

Мужчине грозит срок до двух лет лишения свободы
Татьяна СМИРНОВА
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Россиянина передали правоохранительным органамРоссиянина передали правоохранительным органам
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43-летний житель Пермского края был задержан на российско-абхазской границе. Мужчина пытался выехать за рубеж.

Выяснилось, что несколько недель назад в МВД по Пермскому краю в отношении разыскиваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Мужчине грозило лишение свободы сроком до 2-х лет. Не желая нести ответственность, он сбежал.

Россиянина передали правоохранительным органам для дальнейшего направления инициаторам федерального розыска.

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