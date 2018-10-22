В Краснодаре встретили героев Юношеских Олимпийских Игр

СЕГОДНЯ 15:18 2018-10-22T15:19:25+03:00

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В аэропорту Пашковский г. Краснодара прошла торжественная встреча Анастасии Шамоновой и Абрека Нагучева - героев Юношеских Олимпийских Игр 2018 г. Приветствовали ребят хлебом и солью не только близкие , но и первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края С. А. Мясищев, руководители краевых федераций и спортивных учреждений, делегации из Красноармейского и Туапсинского районов.

Напомним, 19 октября в Буэнос-Айресе завершились Летние Юношеские Олимпийские игры. Со всей планеты были собраны лучшие атлеты в возрасте от 14 до 18 лет, 94 из которых – кубанцы. Две медали (серебряную и бронзовую) для копилки российской сборной принес туапсинский дзюдоист Абрек Нагучев. Серебро также завоевали легкоатлетка из Кавказского района Виолетта Игнатьева в метании диска и Никита Ремизов в баскетбольном конкурсе слэм-данков (броски сверху в корзину).

Чемпионкой юношеских Олимпийских игр стала спортсменка из Красноармейского района Анастасия Шамонова в финальном поединке по боксу в весовой категории до 75 кг.