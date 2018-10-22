2018-10-22T15:19:36+03:00
Общество

В Краснодаре обнаружили 76-мм артиллерийский снаряд

Он был уничтожен в безопасном месте
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре обнаружили 76-мм артиллерийский снарядВ Краснодаре обнаружили 76-мм артиллерийский снаряд
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Сотрудники внутренних дел сообщили в дежурную часть Главного управления Росгвардии о находке предмета, по конструкции напоминающего боеприпас времен Великой Отечественной войны. Выяснилось, что при проведении земляных работ на улице Кореновской в Прикубанском округе, связанных с разработкой грунта, обнаружили этот объект.

Работники инженерно-технического отделения ОМОН Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю прибыли на место обнаружения подозрительного предмета. В ходе анализа неизвестного объекта им удалось выяснить, что находка – это 76-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны со следами коррозии.

-Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН перенесли боеприпас в безопасное место, где уничтожили его накладным зарядом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

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