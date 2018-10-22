В Сочи обязанности арестованного первого вице-мэра будет исполнять Константин Михальков

СЕГОДНЯ 15:33 2018-10-22T15:40:39+03:00

Сергей Юрин пробудет под стражей два месяца — до 15 декабря

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Обязанности первого вице-мэра Сочи Сергея Юрина будет исполнять Константин Михальков. Он - начальник правового департамента администрации курорта.

Напомним, 17 октября стало известно, что задержаны первый вице-мэр Сочи Сергей Юрин, а также бывший первый вице-мэр Анатолий Рыков. Басманный суд Москвы 19 октября арестовал нескольких чиновников администрации курорта, в том числе и Сергея Юрина. Он заключен под стражу до 15 декабря.

Первого вице-мэра обвиняют в "Получении взятки в особо крупном размере". Чиновник свою вину не признает.

- Официально Сергей Юрин не может быть уволен из администрации до решения суда, - сообщили в мэрии курорта.

СПРАВКА «КП»

Константину Михалькову 37 лет.

С июля 2011 года он работает в правовом управлении администрации Сочи. Изначально в должности начальника отдела правовой защиты по Лазаревскому району правового управления, а с февраля 2012 года в должности заместителя начальника правового управления, курирующего вопросы административно-правовой работы правового управления и вопросы правовой поддержки подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.

25 августа 2014 года Константина Михалькова назначили на должность начальника правового управления администрации Сочи.

Ранее сообщалось, что замдиректора департамента городского хозяйства Сочи подозревают в превышении полномочий.Виталий Петренко потратил 123 млн рублей из бюджета на покупку не отвечающих требованиям жилых помещений.