В Сочи обязанности арестованного первого вице-мэра будет исполнять Константин Михальков
Обязанности первого вице-мэра Сочи Сергея Юрина будет исполнять Константин Михальков. Он - начальник правового департамента администрации курорта.
Напомним, 17 октября стало известно, что задержаны первый вице-мэр Сочи Сергей Юрин, а также бывший первый вице-мэр Анатолий Рыков. Басманный суд Москвы 19 октября арестовал нескольких чиновников администрации курорта, в том числе и Сергея Юрина. Он заключен под стражу до 15 декабря.
Первого вице-мэра обвиняют в "Получении взятки в особо крупном размере". Чиновник свою вину не признает.
- Официально Сергей Юрин не может быть уволен из администрации до решения суда, - сообщили в мэрии курорта.
СПРАВКА «КП»
Константину Михалькову 37 лет.
С июля 2011 года он работает в правовом управлении администрации Сочи. Изначально в должности начальника отдела правовой защиты по Лазаревскому району правового управления, а с февраля 2012 года в должности заместителя начальника правового управления, курирующего вопросы административно-правовой работы правового управления и вопросы правовой поддержки подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.
25 августа 2014 года Константина Михалькова назначили на должность начальника правового управления администрации Сочи.
Ранее сообщалось, что замдиректора департамента городского хозяйства Сочи подозревают в превышении полномочий.Виталий Петренко потратил 123 млн рублей из бюджета на покупку не отвечающих требованиям жилых помещений.
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