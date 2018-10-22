2018-10-22T15:26:08+03:00
Происшествия

Задержан бригадир, причинивший биоресурсам Азовского моря ущерб почти на 100 тысяч рублей

Мужчина привлечен к ответственности
Татьяна СМИРНОВА
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Индивидуальный предприниматель добыл в Таманском заливе более 4300 экземпляров креветкиИндивидуальный предприниматель добыл в Таманском заливе более 4300 экземпляров креветки
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Индивидуальный предприниматель добыл в Таманском заливе более 4300 экземпляров креветки, вылов которой запрещен до конца года. Чтобы вывезти добычу из акватория залива, мужчина воплотил в жизнь следующий план: сложил улов в полипропиленовый мешок и сбросил ценный груз в воду, надеясь вернуться за ним позже. Но сотрудники погрануправления зафиксировали неудачную попытку рыбака сокрыть биоресурсы от учёта.

По факту нарушения правил рыболовства в отношении бригадира составлены административные материалы по ч. 2 ст.8.17 КоАП РФ. Для принятия процессуального решения дело направлено в суд.

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