2018-10-22T15:39:48+03:00
Общество

Больше всего заявок на участие в конкурсе «Лидеры России» поступило из Краснодарского края

Среди финалистов прошлого года - девять кубанцев
Татьяна СМИРНОВА
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Конкурс «Лидеры России» - один из самых актуальных в стране и за рубежомКонкурс «Лидеры России» - один из самых актуальных в стране и за рубежом
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Конкурс «Лидеры России» - один из самых актуальных в стране и за рубежом и является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей». Она, напомним, была организована по инициативе президента РФ Владимира Путина.

На сегодняшний день число желающих участвовать в конкурсе превысило 170 тыс. человек, часть из них – иностранцы. Краснодарский же край на первом месте среди регионов ЮФО по рейтингу активности.

- Для многих молодых, талантливых людей – это реальная возможность заявить о себе и получить перспективы для быстрого, даже стремительного карьерного роста как в госслужбе, так и в крупных компаниях, – отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Проект был запущен год назад, но он уже дает первые всходы: почти из 200 тысяч человек 70 конкурсантов получили назначения, среди них три новых заместителя министров федерального уровня и два губернатора.

Напомним, что в прошлом году в финал вышло девять кубанцев. Все они сейчас занимают руководящие должности в бизнес-структурах. В начале года губернатор Кондратьев встречался конкурсантами, представлявшими Кубань.

СПРАВКА «КП»

К участию во втором сезоне конкурса «Лидеры России» могут люди с любым гражданством в возрасте до 55 лет. Финалисты получают по 1 млн рублей на выбранную программу обучения. Регистрация на конкурс продолжится до 24 октября.

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