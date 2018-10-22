2018-10-22T15:53:01+03:00
Происшествия

В Армавире 47-летний мужчина предстанет перед судом

Он обвиняется в убийстве отца
Александра ПОДУШКО
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В Армавире 47-летний мужчина предстанет перед судомВ Армавире 47-летний мужчина предстанет перед судомФото: Александр ГЛУЗ
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Следственный отдел по городу Армавиру завершил расследование в отношении местного жителя. В ходе следствия выяснилось, что утром 14 июля мужчина пришел на дачный участок, где находился его 76-летний отец, который осуществлял хозяйственные работы. Между ними произошел конфликт. В сарае сын взял топор и нанес им около 7 ударов в область головы и лица пожилого мужчины. Злоумышленник закопал тело отца на его участке, с целью скрыть следы преступления. После этого он ушел, не сообщив никому о случившемся.

Забеспокоившись о том, что супруга долго нет, его жена обратилась в правоохранительные органы. Полицейские 1 августа провели осмотр местности, где произошел конфликт. Признав свою вину, обвиняемый указал на место захоронения отца. Там и было обнаружено тело пропавшего с гнилостными изменениями. Следствие провело судебно-медицинскую экспертизу, согласно которой смерть мужчины наступила из-за открытой черепно-мозговой травмы.

- Сотрудники полиции собрали достаточно улик против подозреваемого, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю.

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