2018-10-22T16:12:08+03:00
Происшествия

В Краснодаре осудили автомобильного вора

Мужчина обвинялся в совершении четырех преступлений
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
В Краснодаре осудили автомобильного вораВ Краснодаре осудили автомобильного вора
Изменить размер текста:

Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении 41-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в кражах с причинением значительных ущербов гражданам.

Согласно материал следствия, с декабря 2017-го по март 2018 года на парковках Краснодара с помощью кодграббера осужденный перехватывал сигналы с датчика сигнализаций, после чего проникал внутрь автомобилей, похищал деньги, ювелирные изделия и другие ценные вещи. Общий размер ущерба составил свыше 130 тысяч рублей.

Подсудимый был приговорен к 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кубанские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе
В Анапе во время пьяной драки пострадали двое мужчин
В Курганинске пройдет первенство по самбо
Глава Кубани встретился с новым руководителем кубанского Роспотребнадзора
ВТБ выбрал технологические стартапы для пилотирования в акселераторе
Кубанские спортсмены одержали победу на международном турнире по керлингу в Китае
В Краснодаре из-за аварии жители Юбилейного микрорайона остались без света
В ноябре стартует «Геленджикская регата»
Дизайнер из Краснодара примет участие в новом реалити-шоу «Подиум»
Во всех школах Кубани планируют ввести обязательные уроки самбо
В Армавире 47-летний мужчина предстанет перед судом
«Ростелеком» объявил о внедрении квантовых коммуникаций на своей сети
Больше всего заявок на участие в конкурсе «Лидеры России» поступило из Краснодарского края
В Сочи обязанности арестованного первого вице-мэра будет исполнять Константин Михальков
Задержан бригадир, причинивший биоресурсам Азовского моря ущерб почти на 100 тысяч рублей
В Краснодаре обнаружили 76-мм артиллерийский снаряд
В Краснодаре встретили героев Юношеских Олимпийских Игр
В Сочи задержан разыскиваемый за угрозу убийством мужчина
«Ростелеком» презентовал новый сервис
В Сочи 18-летнего парня осудят за попытку примкнуть к террористам