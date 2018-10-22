В Краснодаре осудили автомобильного вора

СЕГОДНЯ 16:12 2018-10-22T16:12:08+03:00

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Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении 41-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в кражах с причинением значительных ущербов гражданам.

Согласно материал следствия, с декабря 2017-го по март 2018 года на парковках Краснодара с помощью кодграббера осужденный перехватывал сигналы с датчика сигнализаций, после чего проникал внутрь автомобилей, похищал деньги, ювелирные изделия и другие ценные вещи. Общий размер ущерба составил свыше 130 тысяч рублей.

Подсудимый был приговорен к 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.