Во всех школах Кубани планируют ввести обязательные уроки самбо

СЕГОДНЯ 16:12 2018-10-22T16:12:48+03:00

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К 2021 году во всех школах Кубани уроки самбо могут стать обязательными. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев на встрече с президентом общественной организации «Ассоциация единоборств Краснодарского края» Владимиром Ярченко.

– Нужно создавать условия, чтобы свою активность и энергию ребята могли «выбрасывать» на ковре, в школьном спортзале, в рамках районных и городских соревнований, – отметил глава региона.

С 1 сентября уроки самбо ввели в 146 школах края, это обошлось бюджету края в 20 миллионов рублей. Средства потратили на оборудование спортивных залов и переподготовку учителей физкультуры. В следующем году в эксперименте будут участвовать уже 300 школ.

– Мы увидели, насколько это интересно детям, есть ли поддержка со стороны родителей. Основной вопрос касался подготовки кадров, он сейчас постепенно решается, – сказал Вениамин Кондратье. – Важно, чтобы самбо не просто появилось, а прижилось в школе и стало, возможно, любимым видом спорта молодежи.