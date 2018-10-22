Дизайнер из Краснодара примет участие в новом реалити-шоу «Подиум»

СЕГОДНЯ 16:29 2018-10-22T16:31:43+03:00

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«Подиум» - это российская адаптация всемирно известного шоу с Хайди Клум, которое выходит с 2004 года и до сих пор очень популярно.

Суть проекта в том, что молодые российские дизайнеры выполняют задания ведущей - 29-летней модели Марии Миногаровой, а к концу серии они демонстрируют дизайн одежды на заданную тематику. Если участник плохо справляется с поставленной задачей, то он выбывает из реалити-шоу. Оценивать талант и достижения молодых модельеров будут модный эксперт Тим Ильясов и гуру фэшн-индустрии Валентин Юдашкин.

- Подиум — легендарное шоу, которое я смотрела, будучи студенткой в Краснодаре, и никогда не могла представить даже в самых смелых фантазиях, что окажусь на месте Хайди Клум, – говорит ведущая Мария Миногарова.

Начинающие дизайнеры из разных городов всей страны станут участниками проекта «Подиум». Один из них – 21-летний Роман Уваров из Краснодара, основатель бренда «RomaUvarovDesign». Начало его пути проходило в русле благотворительности, он помог ребенку, справится с раком, собрав необходимые для лечения деньги от продажи одноименных футболок.

Роман будет бороться за звание лучшего модельера. Если он одержит победу в конкурсе, то получит возможность создать коллаборацию с компанией Faberlic и один миллион рублей на развитие своего бренда одежды, - сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница».