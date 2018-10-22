2018-10-22T20:42:04+03:00
Общество

В Краснодаре в ноябре откроют многофункциональную спортплощадку

А рядом с ней установят 11 уличных тренажеров
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В краевом центре на улице Димитрова, 127 появится еще одна многофункциональная спортплощадка. Предназначена она для игры в мини-футбол, волейбол, стритбол.

Площадь нового спортивного объекта - 650 квадратных метров. Сейчас здесь укладывают современное резиновое покрытие, устанавливают секции ограждения и монтируют кабеля линии освещения.

Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

- Работы по строительству спортивной площадки начались 8 октября, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» главный инженер «Дирекции спортивных объектов» Владимир Писарев. - Завершить их планируют ближе к середине ноября.

Кстати, рядом с площадкой установят 11 уличных тренажеров, а также комплекс для занятий воркаутом - разноуровневые турники, брусья и скамью для пресса.

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