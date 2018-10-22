В Краснодаре из-за аварии жители Юбилейного микрорайона остались без света

СЕГОДНЯ 17:05 2018-10-22T17:05:44+03:00

Сейчас бригады работают на подстанции

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В понедельник, 22 октября, в Краснодаре произошла авария на электрической подстанции «Юго-Западная».

В результате непланового отключения оборудования трамваи и троллейбусы, следующие в Юбилейный и Славянский микрорайоны, остановились. Кроме того, без электроэнергии остались жилые дома и ряд соцобъектов.

- Отключение электроэнергии произошло в 15:50, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Единой дежурно-диспетчерской службе города. - На подстанции 110 киловольт восстановительные работы ведут специалисты филиала «НЭСК - электросети» - «Краснодарэлектросеть». Ремонт ведется на блоках ПС-220 и ПС-208 подстанции «Юго-Западная».

Как стало известно «КП» - Кубань», включен резервный трансформатор, благодаря которому движение общественного транспорта было восстановлено.

В ближайшее время рабочие обещают вернуть и электричество в дома горожан. Однако точное время устранения неисправностей не сообщается.