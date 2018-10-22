В ноябре стартует «Геленджикская регата»

СЕГОДНЯ 17:02 2018-10-22T17:02:43+03:00

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В соревнованиях примут участие более 500 спортсменов со всей России и ближнего зарубежья в возрасте от 10 до 20 лет. В море выйдут юноши и девушки, которые только начали заниматься парусным спортом, и те, кто уже имел опыт участия на всероссийском уровне.

Бороться за медали участники соревнований будут в классах 29-й, 420-й, 470, 49-й, RS:X, Зум 8, Кадет, Лазер, Лазер 4.7, Лазер-Радиал, Луч, Луч-Мини, Луч-Радиал, Оптимист и Техно.

- Сезон парусного спорта будут закрывать в Геленджикской бухте со 2 по 8 ноября, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации муниципального образования города-курорта Геленджик.

В прошлом году по итогам Общественной премии «Яхтсмен года 2017», которая прошла в Москве, «Геленджикская регата» завоевала титул самой массовой регаты.